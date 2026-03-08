ECONOMIE
TUI repatrieert 250 gestrande toeristen naar Hannover

Economie
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 8:37
HANNOVER (ANP/DPA) - Twee TUI-vluchten uit de Verenigde Arabische Emiraten met gestrande toeristen aan boord zijn zaterdagavond geland op de luchthaven van Hannover. In totaal zaten 250 reizigers aan boord van de twee vliegtuigen. Onder hen waren mensen uit Nederland, Zweden, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Hoeveel Nederlanders aan boord waren, is nog niet bekend.
Volgens het Duitse reisbedrijf waren dit de eerste repatriëringsvluchten die door de reisgroep met eigen vliegtuigen werden georganiseerd. De toestellen vlogen van een luchthaven in Abu Dhabi naar Hannover met een tussenstop in het Griekse Heraklion.
TUI-topman Sebastian Ebel sprak ter plaatse over de opluchting en vreugde bij de reizigers. "Ik denk dat wanneer je uit zo'n gebied komt en hier weer de Europese veiligheid voelt, dat dat iets prachtigs is", zei de directeur.
