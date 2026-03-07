Aan je poep valt te zien of je gaat afvallen

Het mysterie waarom de een afvalt en de ander niet is deels ontraadseld door een studie van poep . De poep is onderzocht van mensen die - met een zelfde dieet - wél afvallen en anderen die nièt afvallen.

Het bleek dat bijna alle mensen die wel afvielen veel prevotella intermedia bacteriën in hun ontlasting hadden en dus ook vermoedelijk veel van die darmbacterie in hun maag. De ongelukkigen die onlangs hun dieet amper slanker werden hadden juist veel bacteroides fragilis in hun poep.

Volgens de studie - gepubliceerd in de International Journal of Obesity - zou de samenstelling van de darmflora dus wel eens van groot belang kunnen zijn bij de vraag waarom een bepaald dieet bij de een een succes is en bij de ander niet

Bij het Deense onderzoek kon het gewichtsverlies van de proefpersoon met de 'goede' bacterie kilo's verschillen met dat van de proefpersoon met de 'slechte' bacterie, terwijl ze even veel (of weinig) aten