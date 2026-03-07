ECONOMIE
De spaghetti-methode: zo ontdek je wat je echt wilt

gezondheid
door Gerard Driehuis
zaterdag, 07 maart 2026 om 12:10
Veel mensen voelen druk om hun ‘grote doel’ te vinden, maar blijven vooral steken in nadenken, lijstjes en online tests. De zogeheten spaghetti-methode draait dat om: niet eerst je roeping formuleren, maar al doende ontdekken wat je leven zin geeft.
De metafoor is simpel: je gooit spaghetti tegen de muur en kijkt wat blijft plakken. De Amerikaanse arts en auteur Jordan Grumet beschrijft hoe je dat ook met je leven kunt doen: door kleine, bewuste experimenten te doen met activiteiten die nét buiten je routine liggen, en daarna eerlijk te evalueren wat energie gaf en wat niet. Die microproefjes vormen ‘purpose anchors’: concrete momenten of bezigheden die merkbaar nieuwsgierigheid, plezier of betrokkenheid oproepen.
Dat is geen soft psychologisch speeltje. Een groeiende hoeveelheid onderzoek laat zien dat mensen met een sterker gevoel van doel en zingeving niet alleen gelukkiger zijn, maar ook langer leven en gezonder zijn. In een grote Amerikaanse langetermijnstudie hadden mensen met de hoogste mate van ‘purpose’ een 46 procent lagere kans om in vier jaar te overlijden dan mensen met de laagste score. Ook rapporteerden zij minder slaapproblemen en meer optimisme. Zingeving is, kortom, een gezondheidsfactor geworden.
Tegelijkertijd blijkt uit recent onderzoek dat een meerderheid van jongeren en jongvolwassenen aangeeft weinig of geen gevoel van betekenis te ervaren, en actief op zoek is naar zingeving. De spaghetti-methode is een nuchter antwoord op die existentiële onrust: geen belofte van één ultieme levensmissie, maar een praktische uitnodiging om maand na maand een paar nieuwe dingen te proberen, te kijken wat blijft plakken – en dáár stap voor stap meer van te doen.

