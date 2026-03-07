ECONOMIE
Qatar waarschuwt dat oorlog in Golf energieleveringen ‘binnen dagen’ helemaal stillegt

Economie
door Dirk Kruin
zaterdag, 07 maart 2026 om 15:34
generated-image (3)
Qatar waarschuwt dat de oorlog in het Midden-Oosten binnen enkele dagen kan leiden tot een totale stop van olie- en gasexport uit de Golf, met mogelijk desastreuze gevolgen voor de wereldeconomie. Energie­minister Saad al-Kaabi voorspelt dat de olieprijs kan oplopen tot 150 dollar per vat als tankers de Straat van Hormuz niet meer kunnen passeren.
Na een Iraanse drone-aanval op de belangrijkste LNG-installatie Ras Laffan heeft Qatar force majeure afgekondigd en de gasleveringen fors teruggeschroefd. Het land, ’s werelds tweede producent van vloeibaar aardgas, waarschuwt dat het “weken tot maanden” kan duren voordat het normale leveringsschema is hersteld, zelfs als de gevechten nu zouden stoppen.
Volgens Kaabi zullen “alle exporteurs in de Golfregio” de komende dagen genoodzaakt zijn force majeure af te roepen als de aanvallen doorgaan, omdat ze anders later juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld voor niet‑geleverde contracten. Hij vreest dat hogere energieprijzen, tekorten aan grondstoffen en stilvallende fabrieken wereldwijd de groei zullen raken: “Dit zal de economieën van de wereld naar beneden trekken.”
Qatar stelt de herstart van de productie uit totdat de militaire dreiging volledig is verdwenen en personeel veilig kan terugkeren naar de offshore‑installaties. De geplande uitbreiding van de gasproductie in het Noordveld – van 77 naar 126 miljoen ton per jaar tegen 2027 – loopt door de aanvallen vertraging op.
Crisis voor Nederland

Voor Nederland betekent de Qatarese waarschuwing vooral hogere energieprijzen en extra inflatiedruk, niet direct gastekorten. LNG uit Qatar is slechts een deel van de Nederlandse en Europese mix, maar verstoringen in de Golf stuwen wél de groothandelsprijzen op, wat zich kan vertalen in duurdere gascontracten, hogere pompprijzen en minder groei.

