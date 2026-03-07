Dit zegt de liefde voor horrorfilms over je persoonlijkheid

Van bloederige slashers tot paranormale thrillers: bioscopen en streamingdiensten staan vol met horrorfilms en het publiek krijgt er niet genoeg van. Maar waarom voelen liefhebbers van het genre zich eigenlijk zo aangetrokken tot spanning en angst op het witte doek?

Volgens nieuw onderzoek uit India, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cureus, zegt je filmvoorkeur verrassend veel over je persoonlijkheid . Studenten moesten hun favoriete genres rangschikken, waarna onderzoekers de uitkomsten koppelden aan de zogeheten Big Five-persoonlijkheidskenmerken: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid.

Persoonlijkheidskenmerken

Fans van horror blijken gemiddeld extraverter, vriendelijker en georganiseerder dan mensen die het genre links laten liggen. Met andere woorden: de typische horrorliefhebber is niet per se iemand die onder een dekentje wegkruipt bij de eerste jumpscare. Hij of zij kan die spanning juist goed verdragen en zoekt het zelfs op.

De aantrekkingskracht van horror zit volgens psychologen vooral in het gecontroleerde karakter van angst. Tijdens een spannende scène reageert je lichaam alsof er echt gevaar dreigt: je hartslag stijgt, adrenaline stroomt door je lijf en je voelt spanning. Alleen het gevaar is nep. Dat veilige randje maakt de ervaring juist aantrekkelijk.

Adrenalineboost

Extraverte mensen zoeken vaker prikkels op en genieten van sterke sensaties. Horrorfilms geven precies dat: een adrenalineboost zonder echte consequenties.

Maar niet iedereen kiest voor bloed en duisternis. Fans van drama’s blijken juist gevoeliger en meer emotioneel betrokken. Liefhebbers van avonturenfilms zijn vaak spontaner, terwijl romantische films meer worden gekozen door mensen die openstaan voor nieuwe ervaringen maar ook gevoeliger zijn voor emoties.

Comedy

Interessant is dat comedy geen duidelijke link met persoonlijkheid lijkt te hebben. Blijkbaar houdt bijna iedereen wel van een goede grap.