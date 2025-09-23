ECONOMIE
UBS betaalt fors lagere boete in Franse belastingontduikingszaak

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 12:35
ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - De Zwitserse bank UBS heeft een jarenlang durende rechtszaak afgesloten. De bank stemde dinsdag in met het betalen van 835 miljoen euro aan boetes en schadevergoedingen vanwege het helpen van mensen in Frankrijk bij belastingontduiking. Dat is minder dan een vijfde van het oorspronkelijke bedrag.
Het bankconcern liet weten dat het een boete van 730 miljoen euro en 105 miljoen euro aan schadevergoedingen aan de Franse staat zal betalen om de zaak te schikken. De zaak heeft betrekking op activiteiten tussen 2004 en 2012. In 2019 werd UBS aanvankelijk een boete van 4,5 miljard euro opgelegd, destijds de hoogste boete ooit in een strafzaak.
Volgens de rechter in Parijs heeft UBS rijke Fransen geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te plaatsen.
