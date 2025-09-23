Rusland zegt niets te maken te hebben met drones bij Kopenhagen

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland ontkent alle betrokkenheid bij de dronevluchten boven de luchthaven van Kopenhagen die het vliegverkeer afgelopen nacht stillegden. Experts speculeerden bij Deense media dat de kans groot is dat Rusland daarachter zit en ook vanuit de Europese Commissie wordt naar de Russen gewezen. Premier Mette Frederiksen sprak van een "ernstige aanval" op de Deense infrastructuur en sloot niet uit dat Moskou daarachter zou zitten.

"We horen daar de hele tijd dit soort ongefundeerde beschuldigingen", reageerde Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov, die zegt de aantijgingen niet serieus te nemen.

De verdenking gaat al gauw richting Rusland door de eerdere incidenten van deze maand. Polen, Roemenië en Estland beschuldigden Rusland in de afgelopen weken al van luchtruimschendingen met drones en straaljagers. Maandag werden verschillende luchthavens in Europa getroffen door een cyberaanval met gijzelsoftware.