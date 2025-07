Uitbater beurs Amsterdam praat met Atheense beurs over overname

ATHENE (ANP/BELGA/BLOOMBERG) - ATHEX, de uitbater van de beurs van Athene, is gesprekken begonnen over een mogelijke overname door Euronext. Dat is het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam. Dit heeft ATHEX donderdag bevestigd.

Euronext, dat ook de beurzen in bijvoorbeeld Parijs en Brussel uitbaat, liet eerder deze maand al weten interesse te hebben in de Griekse onderneming. Het bedrijf stelde een deal in aandelen voor waarbij ATHEX zou worden gewaardeerd op 399 miljoen euro.

Het Griekse ministerie van Financiën liet meteen al weten zeer positief te staan tegenover een mogelijke samensmelting van Euronext en ATHEX. Dan zouden de financiële markten in Griekenland meer worden geïntegreerd met die in andere Europese landen.

ATHEX wijst erop dat er nog geen overeenstemming is bereikt met Euronext. Het bedrijf beoordeelt het overnamevoorstel nog en heeft daarvoor ook hulp ingeroepen van adviseurs van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley.