NS zet rond Canal Parade extra lange treinen in

AMSTERDAM (ANP) - De NS zet rond de Canal Parade op 2 augustus in Amsterdam extra lange treinen in van en naar Amsterdam. Het spoorwegbedrijf verwacht op die dag extra drukte op de trajecten Utrecht-Amsterdam en Schiphol-Amsterdam, mede door werkzaamheden op Amsterdam Centraal.

Reizigers krijgen het advies om niet te lang te wachten op de laatste trein terug naar huis, "omdat deze vaak extra druk is".

Op de dag van de Canal Parade is op Amsterdam Centraal een 'Change Station' beschikbaar voor mensen die zich willen voorbereiden op de festiviteiten. In de centrale hal staan onder meer omkleedruimtes. "Tijdens Pride draagt iedereen wat hij wil. Toch voelt niet iedereen zich comfortabel om in uitbundige queer-, drag- of fetishkleding van huis te vertrekken", zegt stationsmanager Rene Wubs. "Ik kijk ernaar uit dat we deze paradijsvogels ook dit jaar weer welkom heten in de Change Station."

De Pride Amsterdam begint zaterdag en duurt tot en met 3 augustus.