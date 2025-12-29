Uitzendconcern Randstad grootste winnaar in groene AEX-index

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index heeft de eerste handelsdag na de kerstonderbreking met winst afgesloten. Uitzendconcern Randstad was met een plus van 4 procent de overtuigende koploper in de hoofdgraadmeter, die 0,5 procent hoger sloot op 946,16 punten.

Daarmee stevent de AEX-index af op een jaarwinst van ruim 7 procent. 2025 telt nog anderhalve handelsdag. Op oudejaarsdag kennen de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen een verkorte handelssessie en zijn de markten in Frankfurt, Zürich en Milaan gesloten. Op 1 januari blijven alle beurzen dicht.

De MidKap in Amsterdam, die maandag 0,7 procent hoger sloot op 922,68 punten, koerst af op een jaarwinst van ongeveer 10 procent. In Frankfurt en Parijs waren plussen van 0,1 procent te zien. Londen zakte 0,1 procent.

24 van de 30 fondsen in de AEX-index sloten met winst. IJsjesbedrijf The Magnum Ice Cream Company was de grootste daler met een min van 0,7 procent. In de MidKap was metalenspecialist AMG (plus 2,2 procent) de koploper, biotechnoloog Pharming (min 0,8 procent) was de grootste daler.

Kunstmestbedrijf OCI verloor 0,6 procent. De onderneming kwam met een uitleg richting aandeelhouders over de voorgenomen fusie met bouwbedrijf Orascom. In de uitleg staat onder meer dat betere biedingen welkom blijven. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) kondigde eerder deze maand aan naar de rechter te stappen vanwege de fusie tussen de twee bedrijven, beide voor het grootste deel in handen van zakenman Nassef Sawiris. De VEB beschuldigt hem ervan kleine aandeelhouders "goedkoop af te schudden".

Beleggers keken verder naar de voortgang van de onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Aanvankelijk waren er positieve geluiden na gesprekken tussen het Europese land en de Verenigde Staten. Rusland meldde maandagmiddag echter zijn standpunt in de vredesonderhandelingen te herzien na een vermeende Oekraïense poging het buitenverblijf van de Russische president Vladimir Poetin in Novgorod aan te vallen.

Zilver was maandagochtend even 84 dollar per troy ounce (31,1 gram) waard, waarmee de prijs voor het eerst boven de 80 dollar uitkwam. Later op de dag daalde het edelmetaal echter weer tot 72,30 dollar. De prijzen van goud en platina gingen de laatste tijd ook fors omhoog. De rally van edelmetalen in brede zin wordt onder meer gedreven door verhoogde aankopen door centrale banken.