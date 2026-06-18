Uitzender Randstad bezorgd om meer zieke werknemers door burn-out

DIEMEN (ANP) - Uitzendbureau Randstad maakt zich zorgen over het groeiende aantal werkenden dat uitvalt door stress- of burn-outklachten. Daardoor stijgt het psychisch verzuim op de krappe arbeidsmarkt in Nederland al een aantal jaar. "Dat is op zich wel een zorgwekkende trend", zei arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad donderdag tijdens een persbijeenkomst over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Volgens de uitzender heeft de ontwikkeling te maken met een hoge werkdruk. Vooral vrouwen en jongere werknemers zitten vaker ziek thuis met stressgerelateerde of burn-outklachten.

De spanning op de arbeidsmarkt is volgens Randstad nu ongeveer net zo groot als vorig jaar zomer. In de zorg, het onderwijs en de techniek is de arbeidsmarkt wel krapper geworden.

Arbeidsongeschiktheid

Het uitzendconcern ziet ook een stijging van het aantal mensen dat niet werkt vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Sinds 2022 is dat met 10 procent gestegen, terwijl het aantal werkenden in die periode minder hard toenam, 4 procent. Dat eerste komt volgens Randstad naast het stijgende psychisch verzuim ook doordat oudere werknemers die ziek worden een grotere kans hebben om langdurig uit te vallen en door longcovid.

De impact van het groeiende ziekteverzuim en de structurele uitval is groot en weegt steeds zwaarder, zei topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland. "Het holt de arbeidsproductiviteit uit die we zo hard nodig hebben en het verstikt ook de sectoren die kampen met acute schaarste. Ook de werkdruk en het werkplezier lijden eronder."

Het is volgens hem meer dan ooit nodig om het probleem op te lossen. Zo zouden leidinggevenden zich wat hem betreft meer moeten focussen op het vroeg signaleren van psychische klachten onder hun werknemers.