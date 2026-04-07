UMG wint in lagere AEX-index na overnamevoorstel Pershing Square

AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group (UMG) eindigde dinsdag bovenaan de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. Investeringsfonds Pershing Square Holdings van miljardair Bill Ackman deed een overnamebod op het muziekconcern van platenlabels met bekende artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish. Ondanks de koerswinst van UMG (plus 11,4 procent) sloot de AEX licht lager.

Pershing Square biedt 9,4 miljard euro in contanten en aandelen in een nieuw op te richten fusiebedrijf. Het bod komt naar schatting van het investeringsfonds neer op 30,40 euro per aandeel. Dat is 78 procent meer ten opzichte van de slotkoers van het aandeel UMG vorige week donderdag.

De AEX-index eindigde 0,4 procent lager op 971,88 punten. Donderdag sloot de hoofdindex met een kleine min van 0,1 procent. De MidKap zakte 0,3 procent tot 968,93 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 1,1 procent. Vrijdag en maandag waren de aandelenbeurzen in Europa dicht vanwege Goede Vrijdag en tweede paasdag.

Iran

Beleggers wachtten dinsdag in spanning de deadline af die de Amerikaanse president Donald Trump Iran heeft gegeven om een deal te sluiten. De deadline verstrijkt om 02.00 uur Nederlandse tijd. Trump eist dat Iran de belangrijke Straat van Hormuz opent en dreigt met massale aanvallen op infrastructuur als een overeenkomst uitblijft. Iran heeft meermaals gezegd niet te zullen inbinden voor dreigementen en deadlines.

Donald Trump kwam dinsdag met nieuwe bedreigingen aan Iran in aanloop naar de deadline. "Een hele beschaving zal vannacht sterven, om nooit meer teruggebracht te worden. Ik wil niet dat dat gebeurt, maar het zal waarschijnlijk wel zo zijn", schreef hij op zijn socialemediaplatform Truth Social. Meerdere media hebben gemeld dat het Iraanse olie-eiland Kharg is aangevallen.

Olieprijzen

Door de ontwikkelingen werd olie dinsdag opnieuw duurder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent meer tot 115,81 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 110,20 dollar per vat.

Chipmachinemaker ASML daalde 4,1 procent en stond daarmee onderin de AEX-index. Amerikaanse senatoren hebben een wetsvoorstel ingediend, waarin staat dat de VS bij bondgenoten als Nederland moeten aandringen op strengere exportbeperkingen naar China. Analisten zeggen volgens persbureau Bloomberg dat het voorstel tot 20 procent van de omzet van ASML zou kunnen raken. Branchegenoot ASMI daalde 0,1 procent, Besi steeg daarentegen 0,6 procent.