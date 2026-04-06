ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

Economie
door Dirk Kruin
maandag, 06 april 2026 om 20:12
bijgewerkt om maandag, 06 april 2026 om 20:21
anp060426117 1
De dieselprijs is in Duitsland in het paasweekend gestegen naar een recordhoogte van gemiddeld 2,44 euro per liter, maakte de autovereniging ADAC bekend. Nederlandse automobilisten betalen echter nog altijd fors meer. Zij moeten gemiddeld 2,80 euro neertellen, 36 cent meer dan in Duitsland.
Voor een liter Euro95 betalen de Duitsers nu 2,19 euro. In Nederland is de adviesprijs voor Euro95 vorige week gestegen tot 2,595 euro per liter, ruim 40 cent meer dan in Duitsland.
Vorige week nam de Duitse regering een wet aan die tankstations beperkt tot één prijsaanpassing per dag, vanwege de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Desondanks blijven de prijzen aan de pomp records breken.
Diesel werd in Nederland afgelopen vrijdag in een klap 10 cent duurder. Zaterdag steeg de prijs opnieuw. Nederlandse ondernemers- en transportorganisaties dringen al langer aan op snelle overheidsmaatregelen om de impact van de torenhoge brandstofprijzen op het bedrijfsleven te beperken.
loading

Loading