Trump ’s mentale toestand is al jaren een verhaal op zich, maar in de Amerikaanse pers blijft het opvallend stil over de vraag of de president mentaal nog wel geschikt is voor het ambt.

Sinds zijn terugkeer in het Witte Huis stapelen de signalen van cognitieve achteruitgang zich op: slaperige optredens, nieuwe niet-bestaande woorden, verwarde tirades en fantasieverhalen over eigen “voorspellingen” van 9/11. Toch aarzelen veel redacties om de logische conclusie te trekken die journalisten als Mark Jacob wél opschrijven: dat de president van de Verenigde Staten “duidelijk mentaal ongeschikt voor het ambt” is.

Tegelijkertijd blijkt uit peilingen dat een groeiende meerderheid van de Amerikanen twijfelt aan Trumps mentale scherpte. De kloof tussen wat kiezers zien en wat kranten en zenders durven benoemen, wordt daarmee steeds groter.

Volgens Jacob lijdt veel verslaggeving aan sanewashing : het netjes en rationeel inkaderen van uitspraken die in feite irrationeel en soms ronduit verstoord zijn. Journalisten tikken het citaat uit, voegen wat context toe, en schuiven door naar het volgende incident. Het gevolg: een stroom van kleine “wacky” nieuwsberichten, zonder dat ooit hardop wordt gezegd dat het patroon wijst op een president die “losgezongen is van de werkelijkheid”.

Daarmee past de pers zich aan Trump aan, in plaats van andersom. De angst om als partijdig weggezet te worden – of de vrees zijn woede over zich af te roepen – weegt zwaarder dan de plicht om het publiek een eerlijk oordeel te bieden.

Opvallend is het contrast met 2024, toen Bidens leeftijd en vermeende seniliteit maandenlang de voorpagina’s beheersten. Onderzoeksdata laten zien dat grote Amerikaanse media honderden negatieve stukken over Bidens leeftijd produceerden, terwijl Trumps vergelijkbare leeftijd en eigenaardige gedrag veel minder systematisch werden verbonden aan zijn geschiktheid voor het ambt.

“De echte cover-up is niet Trumps beleid, maar zijn geestelijke aftakeling – en de media die die werkelijkheid verdoezelen.”

Die asymmetrie is niet alleen oneerlijk, maar ook gevaarlijk. Een president die wartaal uitslaat, complottheorieën versterkt en zichtbaar worstelt met de realiteit, beschikt over kernwapencodes en een justitiedepartement dat hij als politiek wapen inzet.