VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Kharg. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van een anonieme Amerikaanse bron. Eerder meldde ook Iran International al dat er meerdere explosies waren op het voor de Iraanse olie-export zeer belangrijke eiland.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) waarschuwde de VS eerder op dinsdag dat er "rode lijnen" zijn die de Amerikanen beter niet overschrijden. Gebeurt dat wel, dan schroomt Iran niet ook "buiten de regio" terug te slaan, om zo de VS en zijn bondgenoten "voor jaren" af te sluiten van olie en gas uit de regio.

"Amerikaanse bondgenoten moeten weten dat we tot vandaag grote terughoudendheid hebben getoond uit goed buurlandschap", aldus de IRG op de Iraanse staatstelevisie. "We hebben ons terughoudend opgesteld in onze vergeldingsdoelwitten, maar van die terughoudendheid is geen sprake meer."

In maart vielen de VS Kharg ook al aan. Bij die aanval werd de olie-infrastructuur ter plaatse ontzien.