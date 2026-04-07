ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 07 april 2026 om 14:11
bijgewerkt om dinsdag, 07 april 2026 om 14:24
anp070426120 1
De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Kharg. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van een anonieme Amerikaanse bron. Eerder meldde ook Iran International al dat er meerdere explosies waren op het voor de Iraanse olie-export zeer belangrijke eiland.
De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) waarschuwde de VS eerder op dinsdag dat er "rode lijnen" zijn die de Amerikanen beter niet overschrijden. Gebeurt dat wel, dan schroomt Iran niet ook "buiten de regio" terug te slaan, om zo de VS en zijn bondgenoten "voor jaren" af te sluiten van olie en gas uit de regio.
"Amerikaanse bondgenoten moeten weten dat we tot vandaag grote terughoudendheid hebben getoond uit goed buurlandschap", aldus de IRG op de Iraanse staatstelevisie. "We hebben ons terughoudend opgesteld in onze vergeldingsdoelwitten, maar van die terughoudendheid is geen sprake meer."
In maart vielen de VS Kharg ook al aan. Bij die aanval werd de olie-infrastructuur ter plaatse ontzien.
loading

POPULAIR NIEUWS

107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

shutterstock_2476215863

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

bafkreiaxqo5uzj7dpzpci7mgbyidm4frduqjzqbnnwk234gmvmnbpzn2wu

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

anp060426117 1

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

ANP-530455832

Kunnen WA, Maxima en Jetten nog naar Trump? Nee toch?

Loading