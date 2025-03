Unilever eindigt hoger op Damrak na verkoopnieuws

AMSTERDAM (ANP) - Unilever is donderdag hoger geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het voedingsmiddelenconcern heeft aangekondigd De Vegetarische Slager, zijn dochtermerk voor vleesvervangers, te verkopen aan concurrent Vivera. Financiële details over de verkoop werden niet bekendgemaakt. Het aandeel steeg 1 procent.

Unilever heeft de laatste tijd meerdere merken verkocht, waaronder Unox en Zwan aan vleesproductenmaker Zwanenberg Food Group. Het bedrijf wil zich zo meer richten op zijn belangrijkste merken. Dat De Vegetarische Slager nu verkocht wordt, heeft te maken met de toeleveringsketen en het inkoopmodel, die te veel verschillen van andere voedingsmiddelen. Ook de technieken, het onderzoek en de ontwikkeling van de producten verschillen te veel.

De stemming op Beursplein 5 was verder terughoudend na een sterke opmars op woensdag. Ook verwerkten beleggers het rentebesluit van de Federal Reserve, die de rente zoals verwacht onveranderd had gelaten. De AEX-index zakte 0,4 procent tot 919,26 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 882,74 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 1,2 procent, Londen sloot vrijwel vlak.