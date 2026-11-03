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Unilever wil 1 miljard besparen en reorganisatie versnellen

Economie
door anp
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LONDEN (ANP) - De Britse producent van verzorgings- en voedingsmiddelen Unilever wil tegen eind 2029 1 miljard euro besparen om de reorganisatie van topman Fernando Fernandez te versnellen, maakte het concern dinsdag bekend.
De besparingen moeten komen uit het vereenvoudigen van de bedrijfsstructuur en het wegwerken van dubbele kosten die ontstaan door de samenvoeging van de voedingsmiddelentak met het Amerikaanse bedrijf McCormick. Woensdag houdt het concern een beleggersbijeenkomst om zijn plannen toe te lichten.
Fernandez wil van het Brits-Nederlandse concern een bedrijf maken dat zich volledig richt op huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten. Daarbij ligt de nadruk op sneller groeiende merken op het gebied van beauty en welzijn, en belangrijke afzetmarkten zoals India en de Verenigde Staten.
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