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Strenge stikstofregels rond natuur: 1,5 koe per hectare

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - In de zones rond kwetsbare natuur mogen boeren op termijn maximaal 1,5 koe per hectare grond houden. Dat is een van de strengere regels die landbouwminister Jaimi van Essen voorstelt om te zorgen voor minder stikstof op gevoelige natuur. Hij benadrukt dat provincies de mogelijkheid krijgen om daarvan af te wijken en met een eigen plan te komen.
Extensieve landbouw, waarbij dus minder koeien worden gehouden, zou wat Van Essen betreft de norm moeten zijn. Er komt dan ook een mestvrije strook van 5 meter langs beken. Daarnaast wil Van Essen strengere regels over het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen. Ook komen er regels over het oppompen van grondwater.
Provincies krijgen tot september 2028 de tijd om een alternatief plan in te dienen. Dat moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Is dat niet het geval, of zorgt het plan er niet voor dat de natuur voldoende verbetert, dan gaan de regels van Van Essen in.
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