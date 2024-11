Uniper ziet in Nederland nog veel problemen voor groene waterstof

DEN HAAG (ANP) - Om van groene waterstof een succes te maken moet Nederland snel werk maken van nieuwe regelgeving en infrastructuur. Lukt dat niet op tijd, dan wordt het veel te risicovol voor energiebedrijven om miljarden euro's te investeren in de duurzame brandstof. Dat zei Dyonne Rietveld, voorzitter van de Nederlandse activiteiten van Uniper, op een congres over de energietransitie in het Rotterdamse havengebied.

Uniper heeft plannen om op de locatie van zijn elektriciteits- en warmtecentrale op de Maasvlakte een productiefaciliteit voor groene waterstof te bouwen. Die zou in 2030 moeten werken en een capaciteit van 500 megawatt krijgen, wat bijdraagt aan de vergroening van de industrie. Maar volgens Rietveld zijn er nog veel belemmeringen.

"De zorgen zitten in het feit dat vraag en aanbod niet bijeenkomen", zei ze in een panelgesprek. Daarbij is een groot probleem dat een belangrijke pijpleidingverbinding voor waterstof naar een opslaglocatie in Groningen is vertraagd. Daardoor is het industriegebied rond de Rotterdamse haven "te veel een eiland geworden" voor potentiële klanten in het achterland.