UnitedConsumers: adviesprijzen benzine en diesel verder omhoog

Economie
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 7:16
EINDHOVEN (ANP) - De landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel zijn woensdag verder gestegen. Dat meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers die de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bijhoudt. Op dinsdag steeg de gemiddelde adviesprijs voor Euro95 al tot een nieuw recordniveau van meer dan 2,50 euro per liter.
Nu staat de adviesprijs voor Euro95 op 2,528 euro, tegen 2,508 euro een dag eerder. De prijs voor diesel is nu 2,516 euro, tegen 2,486 euro op dinsdag. Daarmee is diesel ook weer tot boven de 2,50 euro gestegen. Begin vorige week werd dat niveau voor het eerst doorbroken door diesel. Maar daarna zakte die prijs weer wat terug.
De prijzen aan de pomp zijn fors gestegen als gevolg van de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor Euro95 stond voor het uitbreken van de oorlog op 2,28 euro en die voor diesel op 2,09 euro. De adviesprijzen gelden doorgaans alleen langs de snelweg. Bij tankstations elders is tanken vaak goedkoper.
