ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus provoceert Trump, benoemt voormalige ongedocumenteerde migrant tot bisschop VS

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 01 mei 2026 om 18:00
bijgewerkt om vrijdag, 01 mei 2026 om 18:07
Paus Leo heeft Evelio Menjivar-Ayala benoemd tot bisschop in het Amerikaanse West Virginia. De 55-jarige geestelijke is volgens de krant The Washington Post een voormalige ongedocumenteerde migrant die in een kofferbak naar de VS is gesmokkeld. Hij had katholieken eerder al opgeroepen zich uit te spreken tegen de wijze waarop de Amerikaanse autoriteiten onder president Donald Trump optreden tegen migranten.
Leo, de eerste paus die in de VS is geboren, benoemde volgens nieuwssite Vatican News vier bisschoppen. Menjivar-Ayala komt oorspronkelijk uit El Salvador en wordt gezien als de eerste Salvadoraanse bisschop in de VS. De paus stelde verder ook Robert Boxie aan. Die geestelijke heeft zich eveneens kritisch uitgelaten over het beleid van de regering-Trump.
De benoemingen laten zien dat Leo bereid is bisschoppen aan te stellen die zich durven uit te spreken over onderwerpen die gevoelig liggen in Washington. Trump heeft eerder felle kritiek geuit op zijn landgenoot Leo.
loading

POPULAIR NIEUWS

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

20 tips om je auto in goede conditie te houden

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

Hoe slecht is kweekzalm nu echt?

Heeft Hugo Boss de nazi-look echt bedacht – of alleen goed verdiend?

Zo herken je schildklierproblemen (en wat je eraan kunt doen)

Loading