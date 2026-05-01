Paus provoceert Trump, benoemt voormalige ongedocumenteerde migrant tot bisschop VS

Paus Leo heeft Evelio Menjivar-Ayala benoemd tot bisschop in het Amerikaanse West Virginia. De 55-jarige geestelijke is volgens de krant The Washington Post een voormalige ongedocumenteerde migrant die in een kofferbak naar de VS is gesmokkeld. Hij had katholieken eerder al opgeroepen zich uit te spreken tegen de wijze waarop de Amerikaanse autoriteiten onder president Donald Trump optreden tegen migranten.

Leo, de eerste paus die in de VS is geboren, benoemde volgens nieuwssite Vatican News vier bisschoppen. Menjivar-Ayala komt oorspronkelijk uit El Salvador en wordt gezien als de eerste Salvadoraanse bisschop in de VS. De paus stelde verder ook Robert Boxie aan. Die geestelijke heeft zich eveneens kritisch uitgelaten over het beleid van de regering-Trump.

De benoemingen laten zien dat Leo bereid is bisschoppen aan te stellen die zich durven uit te spreken over onderwerpen die gevoelig liggen in Washington. Trump heeft eerder felle kritiek geuit op zijn landgenoot Leo.