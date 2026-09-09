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UWV breidt onderzoek naar mogelijke fouten WIA-uitkeringen uit

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 14:01
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UTRECHT (ANP) - Uitkeringsinstantie UWV heeft de selectiecriteria om mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen te onderzoeken verruimd. Door de aanpassing krijgen 13.000 mensen die al gehoord hadden dat hun uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd.
UWV onderzoekt in totaal 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen, maar heeft inmiddels al van ongeveer 21.000 situaties kunnen vaststellen dat daar geen fouten mee zijn gemaakt. Voor de overige 52.000 uitkeringen is een handmatige controle nodig.
Tijdens de eerste controles kwamen er signalen bij het UWV binnen van medewerkers dat mogelijk niet alle uitkeringen waarin een fout kan zitten in beeld waren. Het bedrijf heeft daarna de selectiecriteria onderzocht en verruimd, zodat beter kan worden gecontroleerd welke uitkeringen mogelijk moeten worden aangepast.
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