Gepensioneerden gaan er in 2027 als enige groep op vooruit: het CPB verwacht een koopkrachtplus van 0,5 procent. Werkenden en uitkeringsgerechtigden leveren juist 0,4 procent in. Goed nieuws voor ouderen, zou je zeggen. Maar die halve procent is een gemiddelde over een zeer ongelijke groep, en voor wie gepensioneerd is met spaargeld of beleggingen, verdampt de winst zodra je de rekening optelt.

Waar die plus vandaan komt

De winst zit vrijwel geheel in de verbouwing van het pensioenstelsel. Fondsen die overstappen op het nieuwe stelsel hoeven minder buffer aan te houden; het vrijgekomen geld gaat naar hogere uitkeringen. Eerder dit jaar kregen ruim een miljoen gepensioneerden bij 24 fondsen een 8 tot 20 procent hogere uitkering, zo schreven we eerder . Die eenmalige sprong trekt het gemiddelde van de hele groep omhoog.

Wie er niet bij hoort

In de zomer van 2026 waren 42 fondsen overgestapt; de rest moet uiterlijk op 1 januari 2028 volgen. ABP, het grootste pensioenfonds van het land, is van plan op 1 januari 2027 over te gaan naar de nieuwe regels. Deelnemers zien de eventuele verhoging op zijn vroegst in de loop van 2027. En wie het alleen van de AOW moet doen, zonder aanvullend pensioen, profiteert helemaal niet van het invaren: die uitkering volgt het minimumloon.

De 0,5 procent is het verhaal van het fonds dat al overging. Niet dat van jou.

De kosten die wél iedereen raken

Terwijl de invaarbonus ongelijk verdeeld is, raken de stijgende vaste lasten in 2027 alle gepensioneerden. De zorgpremie stijgt naar verwachting met circa €150 per jaar (€12,50 per maand), zo blijkt uit een prognose van Overstappen.nl. De netbeheerkosten lopen volgens een rapport van PwC mogelijk op met €150 tot ruim €200 per jaar. Wie geen invaarbonus krijgt, vangt die stijgingen niet op met een hoger pensioen. Zoals we eerder per huishoudtype doorrekenden , tellen die bedragen snel op.

Box 3 maakt het erger

Gepensioneerden met beleggingen in box 3 betalen in 2027 belasting over een forfaitair rendement van 6,37 procent, tegen 6 procent in 2026, zo becijferde FiscAlert. Het tarief blijft 36 procent. De beloofde overstap naar belasting op werkelijk rendement schuift op naar 2028 op zijn vroegst. Voor spaargeld is het forfait lager (in 2026 voorlopig 1,28 procent), maar ook daar geldt: het is een fictief rendement dat niet per se aansluit bij wat je werkelijk ontvangt.

De optelsom

Neem een alleenstaande gepensioneerde met AOW en een klein aanvullend pensioen bij een fonds dat nog niet is ingevaren. Geen invaarbonus, wél hogere zorgpremie, hogere netbeheerkosten, en bij vermogen boven het heffingsvrije bedrag van €59.357 ook een hogere box 3-aanslag. Voor deze gepensioneerde is 2027 geen plusjaar. Het is een minjaar, net als voor werkend Nederland.

Het koopkrachtplaatje is een groepsfoto. Wie zichzelf erin wil herkennen, moet eerst weten waar in de groep hij staat.

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