Vakbond CNV wil extra AOW-bonus voor langer doorwerken

DEN HAAG (ANP) - Honderdduizend gepensioneerden moeten begin 2028 een extra bonus van drie maanden AOW krijgen bij ingang van hun AOW-datum. Hiervoor pleit CNV nu de AOW-leeftijd per 1 januari 2028 omhooggaat naar 67 jaar en drie maanden. Volgens de vakbond is die verhoging onterecht, aangezien de levensverwachting is gedaald.

CNV pleitte voor een bevriezing van de AOW-leeftijd naar 67 jaar per 1 januari 2028, maar het kabinet gaf geen gehoor aan die oproep. Als compensatie voor drie maanden langer doorwerken is een extra uitkering bij ingang van de AOW-leeftijd voor AOW-gerechtigden vanaf 2028 "zeer redelijk en rechtvaardig", zegt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. De AOW-bonus geldt volgens Fey alleen voor de lage- en middeninkomens, omdat zij minder financiële mogelijkheden hebben om hun pensioen naar voren te halen.