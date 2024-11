Ben & Jerry's klaagt moederbedrijf Unilever aan

NEW YORK (ANP/RTR) - Moederbedrijf Unilever heeft pogingen van ijsmerk Ben & Jerry's om Palestijnse vluchtelingen te steunen gedwarsboomd. Zo dreigde het Britse concern om de raad van commissarissen (rvc) van Ben & Jerry's te ontmantelen en commissarissen aan te klagen vanwege deze kwestie. Dat zegt Ben & Jerry's in een woensdag aangespannen rechtszaak.

Unilever kocht het Amerikaanse Ben Jerry's in 2000, maar de spanningen tussen beide bedrijven bereikten een hoogtepunt in 2021 toen Ben & Jerry's aankondigde geen ijs meer te willen verkopen in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De progressieve oprichters van Ben & Jerry's vonden dit onverenigbaar met hun waarden. Dat leidde ertoe dat sommige investeerders hun Unilever-aandelen verkochten.

Vervolgens klaagde de ijsmaker Unilever aan vanwege de verkoop van het ijsmerk aan een Israëlische licentiehouder, waardoor het ijs in de Westelijke Jordaanoever en Israël verkocht kon blijven worden. Die rechtszaak werd in 2022 geschikt. Ben & Jerry's beweert nu dat Unilever de voorwaarden van die schikking uit 2022 heeft geschonden. De voorwaarden zijn nooit bekendgemaakt, maar Unilever werd verplicht om "de sociale missie van Ben & Jerry's te respecteren en te erkennen", aldus de aanklacht.

Te kritisch

Unilever zou zich niet aan die afspraak hebben gehouden. Ben & Jerry's heeft naar eigen zeggen geprobeerd op te roepen tot een staakt-het-vuren, de doorgang van Palestijnse vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk te ondersteunen, Amerikaanse studenten te steunen die betogen tegen burgerdoden in Gaza en te pleiten voor een stopzetting van Amerikaanse militaire hulp aan Israël. Telkens zou het ijsmerk daarin gedwarsboomd zijn door Unilever.

Volgens Ben & Jerry's zou het hoofd ijs van Unilever bezorgd zijn over de "voortdurende perceptie van antisemitisme" rond Ben & Jerry's. Unilever was onder de schikkingsovereenkomst ook verplicht om 5 miljoen dollar (4,74 miljoen euro) over te maken aan Ben & Jerry's, waarmee het merk mensenrechtengroepen van zijn keuze mocht steunen. Twee ontvangers zouden volgens Unilever echter te kritisch zijn geweest jegens de Israëlische regering.