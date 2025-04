Vakbond naar rechter om lonen bij interieurwinkelketen CASA

UTRECHT (ANP) - Vakbond AVV kondigt aan naar de rechter te stappen om interieurwinkelketen CASA te dwingen de lonen over maart uit te betalen. Volgens de bond is dit nog niet gebeurd. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid omdat CASA in België faillissement heeft aangevraagd, maar in Nederland nog niet, zegt AVV-voorzitter Martin Pikaart.

Deze onzekerheid treft meer dan honderd werknemers die nog in dienst zijn van de achttien CASA-winkels in Nederland en onder moeilijke omstandigheden moeten doorwerken, aldus Pikaart. Inmiddels werken de IT-systemen deels niet meer en de voorraden in de winkels raken op omdat er geen leveringen meer plaatsvinden, geeft hij ook aan.

De lonen hadden volgens Pikaart vorige week al overgemaakt moeten zijn. De directie zegt volgens Pikaart dat zij niet bij bepaalde gelden kan. "Maar dat is niet ons probleem", voegt Pikaart toe. Een faillissement zou nu eigenlijk beter zijn, redeneert hij. Dan krijgen medewerkers uitbetaald door uitkeringsinstantie UWV.