Valt er met Trump te onderhandelen? “We moeten niet direct in een kramp schieten”

Volgens Marc ter Haar, directeur van The American Chamber of Commerce in the Netherlands, is er ruimte om met de Amerikanen in gesprek te gaan. "De vijandigheid spatte ervan af. Het was inderdaad een vrij onsamenhangend verhaal." Toch laten Canada en Mexico zien dat er mogelijkheden zijn om tot afspraken te komen. "We moeten niet direct in een kramp schieten", zegt hij bij BNR.

Canada en Mexico, de buren van de VS, stonden niet op de lange lijst waar Trump in de tuin van het Witte Huis naar verwees tijdens zijn 'Liberation speech'. Ter Haar ziet dat als een teken dat deze landen onder een mildere 10-procentregeling vallen. "Dus onderhandelen heeft zin, maar je moet wel een dreigement in je zak hebben."

Impact van invoerheffingen

Op de vraag welke maatregelen echt iets kunnen veranderen, wijst Ter Haar op invoerheffingen die voor veel producten tegelijk gelden. Volgens hem hebben extra kosten op Harley Davidson-motoren of Amerikaanse whisky weinig effect. "We moeten echt productgroepen vinden die er toe doen." Welke dat precies zijn, weet hij nog niet. "Maar we kunnen ze ongetwijfeld vinden."

Volgens Ter Haar krijgen ook Amerikaanse bedrijven in Nederland hiermee te maken. Producten die hier worden gemaakt, kunnen in de VS tot 20 procent duurder worden. Dat hangt af van de afspraken over de inkoopvoorwaarden. "Delivery paid is wat anders dan delivery unpaid."

Strop voor Nederlandse bedrijven

Als een Nederlandse exporteur de invoerrechten moet betalen, raakt dat bedrijven hier direct, zegt Ter Haar. "Als de importeur die betaalt, worden die prijzen gewoon doorberekend. Dan wordt het in Amerika duurder." Nederland exporteert jaarlijks voor zo’n 51 miljard euro naar de VS. Die handel wordt duurder voor de Amerikanen en kan Nederlandse bedrijven beperken. "Dan wordt je product te duur of je moet het elders gaan maken, dat zijn de gevolgen voor Nederland."

Voorlopig hebben bedrijven nog geen hulp gevraagd. Volgens Ter Haar wachten ze af. "Stop, look and listen", zo vat hij het samen. "Kijken wat er gebeurt, scenario's bouwen en onderhandelen met de Amerikanen, druk zetten op de regeringen van de VS en Nederland, maar niet direct in een kramp schieten."

Bron: BNR