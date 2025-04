Vattenfall naar Hoge Raad om prijswijziging variabel contract

AMSTERDAM (ANP) - Vattenfall verzet zich bij de Hoge Raad tegen het oordeel dat eenzijdig opgelegde wijzigingen aan de gas- en elektriciteitstarieven in variabele energiecontracten oneerlijk zijn. Eerder dit jaar stelde het gerechtshof in Amsterdam dat de energieleverancier onterecht tussentijds de prijzen veranderde in deze contracten.

Het hof oordeelde dat het zogeheten prijswijzigingsbeding, dat die wijzigingen mogelijk maakt, in strijd is met het consumentenrecht. De zaak draaide daarmee om voorwaarden in een contract waarop een prijswijziging steunt. De gevolgen zijn mogelijk groot. Een jurist kondigde een massaclaim aan waarmee klanten met een variabel contract geld zouden kunnen terugeisen.

Vattenfall zegt dat het prijzen verhoogde omdat de oorlog in Oekraïne in 2022 een gigantische stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen veroorzaakte op de groothandelsmarkt, waar leveranciers zelf inkopen. Daardoor was Vattenfall "genoodzaakt" de prijzen aan te passen.