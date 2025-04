Door klimaatverandering wordt het mogelijk juist kouder in Nederland

Jaar na jaar wordt het warmer in Nederland. De klimaatverandering slaat ook in ons land hard toe. Maar dat kan op termijn ook betekenen dat het juist kouder wordt. Dat heeft te maken met veranderingen in de Atlantische Golfstroom.

Momenteel onderzoeken experts van de TU Delft, Deltares en het KNMI wat de gevolgen zijn van een koeler klimaat, dat wordt veroorzaakt door de zogenoemde AMOC, de Atlantische Meridionale Overturning Circulatie. Dit is een systeem van zeestromen, waartoe ook de Atlantische Golfstroom behoort en dat invloed heeft op de temperaturen op land. Het transporteert warm water van rond de evenaar naar Noordwest-Europa, wat het klimaat in Nederland aangenamer maakt dan dat in Canada, terwijl beide landen op dezelfde breedtegraad liggen.

De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat de AMOC afzwakt en mogelijk helemaal gaat stilvallen. "We weten niet zeker of het gaat gebeuren, dat is waar", zegt KNMI-oceanograaf Sybren Drijfhout tegen de NOS. "We zijn bezorgd omdat we vijf jaar geleden dachten dat dit een onwaarschijnlijk rampscenario was. Maar met de nieuwste klimaatmodellen zien we opeens dat de kans echt een stuk groter is."

En als het gebeurt, zijn de gevolgen groot voor Nederland: meer droogte, zwaardere stormen, een hardere stijging van de zeespiegel en dus meer kou. Al binnen tien tot twintig jaar kunnen de gevolgen merkbaar zijn. "De stap naar maatregelen is nog niet gezet, maar we moeten nu al kijken naar zeewering, landbouw en droogteproblematiek", aldus Drijfhout, die niet weet of we de boel nog kunnen terugdraaien. "Maar met meer CO2 en broeikasgassen neemt de kans wel toe dat dit scenario uitkomt."