Vattenfall verkoopt Franse activiteiten aan Franse branchegenoot

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 18:39
anp170226153 1
STOCKHOLM (ANP) - Energieleverancier Vattenfall verkoopt zijn activiteiten in Frankrijk aan de Franse elektriciteits- en gasleverancier Alterna énergie. Vattenfall meldt een overeenkomst te hebben gesloten om de elektriciteits- en gasverkopen over te dragen aan zijn Franse branchegenoot.
Het Zweedse Vattenfall is sinds 2000 actief in Frankrijk. "Hoewel het bedrijf zich succesvol heeft ontwikkeld, zal Vattenfall toekomstige investeringen prioriteren in markten waar zijn geïntegreerde nutsmodel de grootste bijdrage kan leveren aan de energietransitie", verklaart het bedrijf.
Met de overname gaan 175.000 particuliere contracten en meer dan 15.000 zakelijke klanten in Frankrijk over naar Alterna énergie. Dat bedrijf heeft in totaal ongeveer 150.000 klanten. Vattenfall verwacht dat de transactie de komende weken volledig van kracht wordt, na goedkeuring van de Franse toezichthouder.
Vattenfall meldt niet voor hoeveel geld de Franse activiteiten worden verkocht.
