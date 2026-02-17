Schaatser Bosker vertrok 'om zich op te frissen voor huldiging'

MILAAN (ANP) - Schaatser Marcel Bosker vertrok voor de wedstrijd om de bronzen medaille op de ploegenachtervolging op de Spelen uit het stadion om zich op te frissen voor een eventuele huldiging. Dat vertelde de 29-jarige rijder van team Reggeborgh toen hij weer terugkeerde in het Milano Speed Skating Stadium.

"Ik was snel heen en weer gegaan naar het olympisch dorp om me op te frissen. Ik dacht namelijk: we gaan het podium op. Maar dat mocht niet zo zijn", aldus Bosker, die de rit van zijn ploeggenoten, die nipt van China verloren, dus niet bekeek. Net voor de finale bij de vrouwen kwam hij weer in het stadion aan.

Bosker werd door bondscoach Rintje Ritsma gepasseerd voor de halve finale en ook voor het duel om brons. "Voor mezelf was het wel jammer. Ik had voor mijn gevoel goede benen en dacht dat ik het verschil kon maken. Ik had er ook wel vertrouwen in dat deze jongens de derde plek zouden kunnen halen. Dus ik begreep de keuze ergens ook nog wel."

Bondscoach Rintje Ritsma vertelde later dat het verhaal anders in elkaar zat. Hij belde de teleurgestelde Bosker op en vertelde hem dat hij terug moest keren naar de schaatshal.

Bosker hield er geen rekening mee dat hij niet zou schaatsen. "Ik was verbaasd. Maar als je daar iets over wilt horen, moet je Ritsma en technisch directeur Remy de Wit hier naartoe halen", sprak hij. Net toen Bosker meer wilde vertellen, nam de ervaren Jorrit Bergsma het woord over. "Het is aan de bondscoach. Hij maakt de beslissingen. We hebben in verschillende opstellingen gereden de laatste weken. We komen negen honderdsten tekort. We hebben ervoor gevochten. Als het wel onze kant was opgevallen, hadden we hier heel anders gestaan."