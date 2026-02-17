Ritsma 'tevreden' met zilver en 'trots' op vierde plaats

MILAAN (ANP) - Rintje Ritsma is "tevreden" met een zilveren medaille voor de vrouwen en "trots" op de mannen die vierde zijn geëindigd. Dat zei de bondscoach van de schaatsers in Milaan bij de NOS.

Ritsma stelde dat hij tevreden, maar niet blij kan zijn met de tweede plaats van de vrouwen bij de ploegenachtervolging achter olympisch kampioen Canada. "Ik heb een hekel aan verliezen", zei de bondscoach. "Blij ben ik er niet mee."

De oud-schaatser moest toezien hoe de mannen het brons verloren aan China. "We zaten er dicht bij. Het was onze beste race van het seizoen. Dat het dan op 9 honderdste van een seconde niet lukt, dat is heel zuur."