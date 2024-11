Vattenfall wil 5 miljard investeren in Duitse groene energie

BERLIJN (ANP/DPA) - Energieconcern Vattenfall wil tegen 2028 ruim 5 miljard euro investeren in de sector voor hernieuwbare energie in Duitsland. Dat heeft het Zweedse bedrijf maandag bekendgemaakt. Financieel directeur Robert Zurawski van Vattenfalls Duitse dochteronderneming ziet "een breed scala aan groeimogelijkheden" in Duitsland.

De vraag naar elektriciteit in Duitsland zal naar verwachting met 40 procent toenemen tegen 2030 en tegen 2045 kunnen verdubbelen. "Duitsland is de snelst groeiende markt voor hernieuwbare energie in Europa", aldus Zurawski. Vattenfall meldde in een verklaring met de investering de opwekking en opslag van energie te willen stimuleren door het bouwen van zonneparken en grootschalige batterijen.

Vattenfall richt zich verder op elektriciteitspartnerschappen met industriële afnemers, die steeds vaker overschakelen op groenere energiebronnen. Eerder sloot het bedrijf al contracten met staalproducent Salzgitter en chemiebedrijf Evonik. "Elektriciteitspartnerschappen bieden investeringszekerheid, stabiele prijzen en risicospreiding voor zowel producenten als industriële afnemers van hernieuwbare elektriciteit", benadrukt Zurawski.