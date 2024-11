Oud-minister Liesbeth Spies nieuwe voorzitter woningcorporaties

DEN HAAG (ANP) - Liesbeth Spies wordt deze maand voorgedragen als nieuwe voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Spies is op dit moment nog burgemeester van Alphen aan den Rijn en was voorheen onder meer Tweede Kamerlid namens het CDA en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in het kabinet-Rutte I.

De selectiecommissie van Aedes ziet in haar "een verbindende en maatschappelijk zeer betrokken voorzitter". De 58-jarige Spies zal Martin van Rijn, oud-minister voor Medische Zorg en sinds september 2020 voorzitter bij Aedes, uiterlijk per 1 februari 2025 opvolgen. Haar beoogde benoeming vindt plaats op 21 november tijdens het ledencongres van de koepel voor woningcorporaties.

Spies zegt blij te zijn met haar voordracht. "Werken aan een goed en betaalbaar thuis in een leefbare wijk waar mensen prettig wonen is een opdracht waar ik graag aan wil bijdragen."

Woningcorporaties zijn niet nieuw voor Spies. Zo was zij in haar rol als minister onder andere betrokken bij de langslepende zaak rond woningcorporatie Vestia. Die kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op derivaten, complexe financiële producten bedoeld om renterisico's af te dekken. Ook was Spies lid van de commissie-Van Bochove, die in opdracht van Aedes de Woningwet uit 2015 heeft geëvalueerd.