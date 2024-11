Overgangsraad Haïti benoemt nieuwe premier

PORT-AU-PRINCE (ANP/RTR/AFP) - De overgangsraad in Haïti heeft zakenman Alix Didier Fils-Aimé benoemd tot de nieuwe premier van het land. Hij is de opvolger van Garry Conille, die moest vertrekken na onenigheid met de raad. De machtswisseling geldt als een nieuwe tegenslag voor de politieke stabiliteit van Haïti.

Het is niet duidelijk waarom Conille, die eerder ook al premier was, precies is ontslagen. Hij heeft zich volgens de krant Miami Herald uitgesproken tegen het plan van de raad om vier ministers te vervangen. Conille zou bovendien hebben verzocht om het ontslag van drie raadsleden vanwege corruptie. Volgens de politicus zelf kan de raad alleen een premier aanstellen en niet ontslaan.

De overgangsraad bestaat uit negen leden van verschillende politieke partijen en civiele groeperingen. Deze werd opgericht na het aftreden van premier Ariel Henry in maart dit jaar, te midden van toegenomen bendegeweld in Haïti, met als taken het aanwijzen van een premier en het tijdelijk uitoefenen van enkele presidentiële bevoegdheden.

Haïti heeft geen president meer sinds de moord op president Jovenel Moïse in 2021. Ook heeft het nu geen parlement. Conille, die afgelopen mei door de raad als premier werd aangesteld, kreeg de taak om samen met de raad nationale verkiezingen te organiseren. Er zijn in Haïti geen verkiezingen meer geweest sinds 2016.