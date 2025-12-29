Taiwan: Chinese oefeningen treffen 100.000 vliegtuigpassagiers

TAIPEI (ANP/RTR) - De Chinese militaire oefeningen bij Taiwan hebben dinsdag grote gevolgen voor de luchtvaart rondom het eiland. Volgens het Taiwanese transportministerie worden 857 vluchten getroffen. Het gaat daarbij om meer dan 100.000 passagiers van internationale vluchten en circa 6000 van binnenlandse vluchten.

Het ministerie zegt de Chinese "provocerende acties" die de luchtvaartveiligheid in gevaar brengen te veroordelen. De autoriteiten zullen internationale vluchten omleiden van gevaarlijke gebieden of met alternatieve routes komen om de veiligheid te waarborgen, aldus het ministerie. Tientallen binnenlandse vluchten gaan niet door.

De Chinese krijgsmacht houdt oefeningen waarbij ook blokkades van havens en andere gebieden worden gesimuleerd. De Taiwanese havenautoriteiten roepen schepen op de plekken van de oefeningen te mijden.

Taiwan zegt 89 Chinese luchtmachttoestellen te hebben gezien, het hoogste aantal op een dag sinds oktober 2024, en 28 oorlogsschepen en kustwachtboten.