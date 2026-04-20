Veel interesse voor failliete onlinewoonwinkel FonQ

Economie
door anp
maandag, 20 april 2026 om 11:18
UTRECHT (ANP) - Onlinewoonwinkel FonQ kan rekenen op veel interesse van partijen voor een doorstart. Dat melden de curatoren in het eerste faillissementsverslag. Om hoeveel geïnteresseerden het gaat, melden de curatoren niet.
Wel hopen ze voor juli overeenstemming te bereiken voor de verkoop van onderdelen van het bedrijf. Daaronder valt ook woonwinkel Naduvi.
FonQ werd eind maart failliet verklaard, nadat eerder die maand al uitstel van betaling werd aangevraagd. De websites van zowel FonQ als Naduvi zijn nog in de lucht, maar bestellen en betalen kan niet meer. Over de oorzaken van het faillissement hebben de curatoren zich ook nog niet uitgelaten in het verslag. De redenen worden verder onderzocht en later dit jaar gepubliceerd in volgende verslagen.
Het ANP heeft de curatoren om een reactie gevraagd.
POPULAIR NIEUWS

WSJ: Trump is bang

collage

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

1238822561 1396416947

3 dingen die je moet laten om echt slank te worden en dat te blijven

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

anp200426053 1

Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aansluiten

IMG_3649

Vrouwen zijn in hun leven 850000 dollar duurder uit

