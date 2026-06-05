Ozempic beschermt mogelijk tegen borstkanker

Middelen als Ozempic en Wegovy worden wereldwijd vooral geassocieerd met gewichtsverlies en de behandeling van diabetes. Maar steeds meer onderzoek wijst erop dat er nog meer voordelen zijn. Mogelijk kunnen de zogenoemde GLP-1-medicijnen zelfs borstkanker voorkomen en vertragen.

GLP-1-medicijnen, waaronder semaglutide en liraglutide, bootsen een natuurlijk hormoon na dat de eetlust remt en gewichtsverlies stimuleert. Wetenschappers zien echter steeds vaker dat gebruikers van deze middelen ook lagere risico’s lijken te hebben op uiteenlopende aandoeningen, zoals hart-, nier-, lever- en hersenziekten. Nu komen daar mogelijk ook voordelen op het gebied van kanker bij.

Tijdens het jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago werden onlangs drie nieuwe onderzoeken gepresenteerd die wijzen op een verband tussen GLP-1-gebruik en betere uitkomsten bij borstkanker.

In de grootste studie analyseerden onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania gegevens van ruim 110.000 vrouwen tussen de 45 en 80 jaar met overgewicht. Van deze groep gebruikte bijna 14 procent een GLP-1-medicijn. De onderzoekers ontdekten dat vrouwen die deze middelen hadden gebruikt 30,5 procent minder kans hadden om de diagnose borstkanker te krijgen. Dat verband bleef bestaan nadat factoren zoals leeftijd, etniciteit, BMI en diabetes waren meegenomen in de analyse.

Minder uitzaaiingen

Een tweede studie keek naar meer dan 12.000 patiënten met verschillende vormen van kanker, waaronder borstkanker. Daaruit bleek dat gebruikers van GLP-1-medicijnen aanzienlijk minder kans hadden op uitzaaiingen dan patiënten die een ander diabetesmedicijn gebruikten. Bij borstkankerpatiënten ontwikkelde slechts 10 procent van de GLP-1-gebruikers een verder gevorderd stadium van de ziekte, tegenover 20 procent in de vergelijkingsgroep.

Ook de derde studie liet positieve resultaten zien. Onder ruim 137.000 borstkankerpatiënten hadden mensen die minstens drie maanden aaneengesloten een GLP-1-medicijn gebruikten na vijf jaar een 6 procent hogere overlevingskans.

Hoewel de onderzoekers benadrukken dat het om observationele studies gaat en er nog geen oorzakelijk verband is bewezen, zijn de resultaten veelbelovend. Mogelijk spelen niet alleen gewichtsverlies, maar ook ontstekingsremmende en immuunmodulerende effecten van de medicijnen een rol.

De komende jaren moeten klinische studies uitwijzen of GLP-1-medicijnen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het voorkomen of bestrijden van borstkanker. Mocht dat zo zijn, dan ligt er mogelijk al een krachtig nieuw wapen binnen handbereik.