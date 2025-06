Veel minder warmtepompen verkocht in 2024, dit jaar herstel

HEERHUGOWAARD (ANP) - De verkoop van warmtepompen in Nederland is vorig jaar flink gedaald, meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNER) in een nieuw rapport. De onderzoekers wijten dit vooral aan overheidsbeleid. Ze verwachten dat de verkoop dit jaar weer stijgt richting het recordaantal in 2023.

In 2024 werden ongeveer 125.000 warmtepompen verkocht. Dat is veel minder dan de 179.000 stuks in 2023. Het in gebruik genomen vermogen daalde met een kwart, volgens DNER "een duidelijke terugval".

Vooral de verkoop van warmtepompen voor woningen daalde hard, met 30 procent. DNER schrijft dit vooral toe aan het schrappen van de verplichting voor huiseigenaren om vanaf 2026 een hybride warmtepomp te kopen bij vervanging van hun cv-ketel. Daardoor steeg de verkoop in 2023 nog flink, maar zakte deze in 2024. Ook wijzen de onderzoekers erop dat de inmiddels uiteengevallen coalitie minder aandacht had voor verduurzaming.

Airco's

De verkoop is in de eerste vier maanden van dit jaar gestegen, zien de onderzoekers. Begin dit jaar zijn subsidies voor warmtepompen met een lage capaciteit versoberd. Huiseigenaren die in 2024 al een offerte hadden, konden afgelopen maanden echter nog profiteren van gunstigere voorwaarden. De onderzoekers vermoeden dat dit, samen met marketing door de sector, zorgde voor de opleving in januari tot en met april 2025. DNER verwacht dat de verkoop dit jaar kan stijgen met 41 procent naar zo'n 176.000 stuks als deze trend doorzet.

Het valt DNER op dat airco's populairder zijn geworden, zonder steun van de overheid. Vorig jaar werden zo'n 268.000 airco's verkocht. Op basis van de verkoopcijfers in de eerste vier maanden dit jaar denken de onderzoekers dat het aantal in 2025 stijgt naar 306.000. Het stoppen van de salderingsregeling voor zonnepanelenbezitters in 2027 en de groeiende behoefte aan koeling dragen hieraan bij, denkt DNER.