VEH: kwart huiseigenaren kampt met hitte, soms ook na ingrepen

AMERSFOORT (ANP) - Bijna een kwart van de mensen die in een koophuis wonen, heeft bij warm weer last van de hitte binnen. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een peiling onder ruim 2200 eigenaren. Veel mensen nemen wel maatregelen om hun huis comfortabeler te maken, maar voor een deel daarvan lost dat het probleem niet op.

Uit het onderzoek van de belangenorganisatie komt naar voren dat 23 procent hun woning oncomfortabel vindt als het warm is. Ruim vier op de tien zeiden daar iets aan te doen door bijvoorbeeld zonwering of meer groen rond het huis te plaatsen. Maar niet iedereen kan dit soort maatregelen nemen, aldus VEH. "Niet elke woning is geschikt voor buitenzonwering, niet iedereen heeft budget voor grotere aanpassingen en ook de inrichting van de buurt speelt een grote rol." Bijna een op de vijf vindt de woning na maatregelen nog steeds niet comfortabel genoeg door de hitte.

VEH vindt dat onder andere gemeenten meer zouden moeten doen om woonwijken koel te houden op warme dagen. De belangenbehartiger wil dat gemeenten investeren in meer groen en schaduw in woonwijken, dat huiseigenaren beter worden geholpen om hun woning tegen oververhitting te beschermen en dat hittebestendige maatregelen worden genomen bij nieuwbouw en renovaties. "We bouwen woningen steeds dichter op elkaar, maar vergeten te vaak wat dat betekent op warme dagen. Hittestress verdient veel meer aandacht, anders zitten te veel mensen straks elke zomer in een te warm huis", zegt algemeen directeur van VEH Cindy Kremer.

Volgens het KNMI kan het vrijdag erg heet worden. Door hitte kunnen mensen gezondheidsproblemen krijgen, vooral ouderen, mensen met een chronische aandoening of jonge kinderen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut besloot daarom vanaf donderdag het Nationaal Hitteplan in heel Nederland te laten gelden. Dat plan moet mantelzorgers en zorgmedewerkers extra alert maken op de zorg voor kwetsbare mensen.