Iran dreigt met verpletterende slag bij schending overeenkomst

TEHERAN (ANP) - Iran zal "niet aarzelen om de vijand een verpletterende slag toe te brengen" als de deze week ondertekende overeenkomst wordt geschonden. Dat schrijft de Iraanse onderhandelaar Mohammad Bagher Qalibaf op X.

"In het geval van schending van de overeenkomst, verraad en machtsmisbruik door de tegenpartij, zullen wij niet aarzelen om de vijand een verpletterende slag toe te brengen", aldus Qalibaf, die tevens voorzitter is van het Iraanse parlement.

"Ze hebben tijdens de oorlog al eens een klap gekregen; als ze ervoor kiezen om weer dezelfde weg in te slaan, zullen ze een veel hardere klap krijgen", vervolgt hij.

Onderhandelingsperiode

"De opdracht die ons door de Opperste Leider is toegewezen, is het naleven van de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst", aldus Qalibaf.

Woensdag ondertekenden Iran en de VS het zogenoemde memorandum van overeenstemming. De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft gezegd dat de onderhandelingsperiode van zestig dagen, die onderdeel is van het akkoord, donderdag is ingegaan. Deze moet uiteindelijk leiden tot een definitief vredesplan.