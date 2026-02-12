VEH: netcongestie groot risico voor nieuwbouw en energietransitie

AMERSFOORT (ANP) - Vereniging Eigen Huis (VEH) maakt zich "grote zorgen" over de waarschuwing van TenneT over een mogelijke aansluitingsstop in delen van Utrecht, Gelderland en Flevoland. "De netcongestie die nu dreigt, vormt een van de grootste risico's voor de voortgang van de energietransitie en voor de realisatie van nieuwe woningen", zegt de belangenorganisatie.

Wanneer huishoudens, het mkb en projectontwikkelaars niet meer kunnen worden aangesloten, komt de leefbaarheid, betaalbaarheid en noodzakelijke verduurzaming "direct onder druk te staan", waarschuwt VEH.

"Wij vinden het cruciaal dat er op korte termijn krachtige en gerichte maatregelen worden genomen, zowel landelijk als regionaal", vervolgt de organisatie.