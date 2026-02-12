ECONOMIE
Diensten onderzochten corona-critici, maar niet vanwege kritiek

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 14:15
DEN HAAG (ANP) - De veiligheidsdiensten hebben wel onderzoek gedaan naar mensen die kritiek hadden op het coronabeleid, maar niet puur vanwege die kritiek. Dat meldt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) na een onderzoek op verzoek van de parlementaire enquêtecommissie van Tweede Kamerleden die zich buigt over de coronacrisis.
Hoeveel mensen AIVD en MIVD hebben onderzocht, is niet bekend. Wel schrijft de CTIVD dat daar in alle gevallen "gegronde redenen" voor waren. "De onderzochte personen gebruikten ondemocratische middelen zoals geweld, systematisch haat zaaien, angst verspreiden, verspreiden van desinformatie en/of het intimideren en ondermijnen van bestuur en maatschappelijke instituties."
Mensen die de AIVD onderzocht, steunden bijvoorbeeld complottheorieën over het omverwerpen van de overheid of deden gewelddadige uitspraken. Bedreigingen van politici en bestuurders kwamen ook voorbij.
Defensiemedewerkers
Bij de MIVD ging het steeds om defensiemedewerkers. Soms konden hun uitspraken ook worden gelinkt aan Defensie. In één geval "gebruikte een persoon als militair dreigende taal richting de overheid als vergaande coronamaatregelen zouden worden doorgevoerd", schrijft de CTIVD.
De diensten hebben voor hun onderzoeken middelen ingezet als het afluisteren van telefoongesprekken. Ook dat mocht volgens de CTIVD. Verder onderzoek vindt de toezichthouder niet nodig.
