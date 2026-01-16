Venezolaanse olie naar bedrijf van grote donor Trump-campagne

LONDEN (ANP) - Een medewerker van oliehandelaar Vitol heeft miljoenen gedoneerd ten behoeve van de verkiezingscampagne van Donald Trump. Dat bedrijf is nu betrokken bij de eerste verkoopdeals rond Venezolaanse olie die de Amerikaanse regering sluit na de militaire actie van de VS in het Zuid-Amerikaanse land, meldt zakenkrant Financial Times.

In de database met politieke donaties OpenSecrets staat dat een vooraanstaande Vitol-handelaar, John Addison, in 2024 5 miljoen dollar doneerde aan de lobbygroep Make America Great Again, die Trump steunde. In totaal doneerde hij ten tijde van de presidentsverkiezingen 6 miljoen dollar aan conservatieve groepen.

Volgens FT en internationale persbureaus is Vitol het eerste bedrijf dat een partij olie uit Venezuela koopt van de VS als onderdeel van Trumps plan om tot 50 miljoen vaten Venezolaanse olie te verkopen.

Vitol benadrukt tegenover FT dat Addison de donaties als privépersoon deed. Het Amerikaanse ministerie van Energie zegt dat Vitol werd gekozen omdat het snel kon handelen.