María Corina Machado presenteerde haar Nobelprijs
-medaille aan Donald Trump
met de woorden: “Because he deserves it.”
Haar gebaar legt pijnlijk bloot hoe politiek en prestige verstrengeld raken zodra een prijs belangrijker wordt dan de principes erachter.
Machado, de Venezolaanse oppositieleider die in 2025 de Nobelprijs
voor de Vrede kreeg voor haar strijd tegen het regime van Nicolás Maduro, zegt dat ze Trump
de medaille gaf “namens het Venezolaanse volk”. In een interview met Fox News
noemde ze het moment “very emotional” en prees ze Trump voor zijn rol bij het verdrijven van Maduro.
De tekst in de gouden lijst die ze overhandigde, bedankt hem voor “extraordinary leadership in promoting peace through strength, advancing diplomacy, and defending liberty and prosperity”.
Het wrange is dat de Nobelcommissie inmiddels heeft benadrukt dat de titel “Nobelprijswinnaar” niet overdraagbaar is, hoe graag Trump
zichzelf ook als laureaat presenteert. Hij schreef op Truth Social dankbaar dat Machado hem “her Nobel Peace Prize” gaf, een perfecte symbiose van zijn hunkering naar erkenning en haar afhankelijkheid van zijn bescherming. De vraag blijft dan ook: wie gebruikte wie meer – de president die al jaren op een Nobel jaagt, of de oppositieleider die haar redding in Washington zoekt?