Verbouwen levert eigenaren kluswoning gemiddeld 178.000 euro op

DEN HAAG (ANP) - Een kluswoning werd in 2025 na een verbouwing gemiddeld 178.000 euro meer waard. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft, meldt makelaarsvereniging NVM. In 2020 werd een opgeknapte kluswoning nog ongeveer 40 procent meer waard. Kopers moeten nog wel flink investeren om zo'n opknapwoning weer comfortabel en bewoonbaar te maken.

In Nederland was vorig jaar 60 procent van de verkochte woningen een kluswoning. Deze woningen kostten gemiddeld 390.000 euro, zo'n 100.000 euro minder dan een vergelijkbare instapklare woning.

Een tussenwoning in een stad wordt na een verbouwing gemiddeld 175.000 euro meer waard. In de vier grote steden loopt dat op tot gemiddeld 244.000 euro. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad werden duurder. Na een verbouwing zijn die gemiddeld ruim 300.000 euro meer waard, een stijging van ongeveer 64 procent.

Starters

Meer dan de helft van de kluswoningen werd vorig jaar gekocht door een starter. Mensen die al een koopwoning hebben en verhuizen waren goed voor ruim een derde van de aankopen. Vooral in steden kopen starters vaak een kluswoning.

Ook beleggers kopen vaak een kluswoning. Vorig jaar werd ongeveer een op de tien kluswoningen gekocht door een belegger. Dat zijn er wel minder dan een paar jaar geleden. Volgens NVM komt dat doordat het minder aantrekkelijk is geworden om woningen te kopen voor de verhuur of om ze na een verbouwing weer te verkopen.