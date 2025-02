Verenigd Koninkrijk komt met nieuwe sancties tegen Rusland

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk zal maandag een nieuwe reeks sancties tegen Rusland aankondigen. De maatregelen zullen volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy het "grootste pakket" tegen Rusland zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

"Dit is een cruciaal moment in de geschiedenis van Oekraïne, Groot-Brittannië en heel Europa", aldus Lammy. "Daarom is het nu tijd voor Europa om onze steun aan Oekraïne te verdubbelen, in het streven naar vrede door kracht."

Lammy zei verder dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten om jaarlijks 3 miljard pond (3,6 miljard euro) aan militaire steun aan Oekraïne te leveren. Hij herhaalde tevens de toezegging van Britse regering om "indien nodig" Britse troepen beschikbaar te stellen als onderdeel van vredestroepen.

Westerse landen en hun bondgenoten hebben al tal van economische sancties aan Rusland opgelegd. Onder meer de Russische olie-industrie wordt geraakt.