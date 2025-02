Vormen kwantumcomputers een bedreiging voor de digitale veiligheid?

Een nieuwe technologische uitdaging doemt op aan de digitale horizon. Terwijl bedrijven en overheden volop werken aan de ontwikkeling van kwantumcomputers, groeit bij sommigen de bezorgdheid over de veiligheid van onze huidige digitale infrastructuur.

De kracht van kwantumcomputers schuilt in hun unieke manier van gegevensverwerking. Waar traditionele computers werken met bits die slechts twee toestanden kennen, gebruiken kwantumcomputers zogenaamde qubits die meerdere toestanden tegelijk kunnen aannemen. Dit maakt ze voor sommige taken exponentieel krachtiger dan hun klassieke tegenhangers.

Deze revolutionaire rekenkracht biedt fantastische mogelijkheden voor onder meer medisch onderzoek en materiaalkunde. Maar er is een keerzijde: dezelfde rekenkracht zou huidige beveiligingsmethoden kunnen ondermijnen. Versleuteling die nu nog duizenden jaren zou vergen om te kraken, zou door een kwantumcomputer in luttele minuten kunnen worden ontcijferd.

Nu al actueel

Hoewel kwantumcomputers met voldoende rekenkracht nog jaren op zich laten wachten, is het probleem nu al actueel. Kwaadwillenden kunnen versleutelde gegevens verzamelen om deze later te kraken zodra de technologie beschikbaar is. Dit bedreigt vooral gevoelige informatie met langdurige waarde, zoals bedrijfsgeheimen en staatsgeheimen.

De technologiesector werkt aan oplossingen. In augustus publiceerde het Amerikaanse NIST drie nieuwe versleutelingsstandaarden die bestand zouden moeten zijn tegen kwantumcomputers. De uitdaging zit echter in de implementatie: miljarden apparaten wereldwijd moeten worden bijgewerkt.

Niet altijd gemakkelijk

Sommige systemen zijn eenvoudig aan te passen via software-updates. Maar voor apparaten in kritieke infrastructuur ligt dit ingewikkelder. Veel oudere apparatuur mist de rekenkracht voor de nieuwe beveiligingsmethoden.

Ook satellieten vormen een bijzondere uitdaging. Moderne communicatiesatellieten zijn relatief gemakkelijk bij te werken, maar voor gespecialiseerde observatiesatellieten betekent een veiligheidsupgrade vaak complete vervanging.

Het is onduidelijk wanneer kwantumcomputers daadwerkelijk een bedreiging zullen vormen. Des te belangrijker is het dat organisaties nu al beginnen met het in kaart brengen van hun kwetsbare systemen en het plannen van de benodigde aanpassingen.

Bron: BBC