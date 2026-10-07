Heb je je spaargeld bij ING, Rabobank of ABN AMRO, dan krijg je op een gewone spaarrekening ergens tussen de 1 en 1,5 procent rente. Bij andere aanbieders is dat rond de 3 procent. Op €50.000 kan dat verschil oplopen tot bijna duizend euro per jaar. En terwijl de grootbanken blijven zitten, gaan de uitdagers juist verder omhoog.

De nieuwste verhoging komt van Triodos Bank. Volgens Spaarrentesvergelijken.net heeft de bank de rente op al haar deposito's verhoogd. De grootste stap zit bij het 10-jarige deposito: daar komt 0,35 procentpunt bij, tot 3,00 procent. De vergelijkingssite meldde de wijziging op 5 oktober. Op de site van Triodos zelf staat dat de nieuwe tarieven al vanaf 2 oktober gelden.

Triodos gaat over de hele linie omhoog

Dit zijn de nieuwe tarieven van het Triodos Spaar Deposito volgens Spaarrentesvergelijken.net, met tussen haakjes de oude rente:

10 jaar: 3,00% (2,65%)

5 jaar: 2,50% (2,20%)

4 jaar: 2,40% (2,15%)

3 jaar: 2,40% (2,15%)

2 jaar: 2,40% (2,15%)

1 jaar: 2,35% (2,10%)

Je zet minimaal €500 vast, met een maximum van €1 miljoen. Triodos is ook niet de enige die verhoogt. Op 2 oktober zette Resurs, volgens dezelfde site, de rente op het 12-maandsdeposito 0,20 procentpunt hoger, naar 2,96 procent. Het 24-maandsdeposito ging naar 3,10 procent.

De ECB verhoogde, de grootbanken bleven zitten

Op 10 september verhoogde de Europese Centrale Bank de depositorente met een kwart procentpunt, naar 2,50 procent. Het was de tweede verhoging dit jaar, na een eerste stap in juni. De nieuwe rente geldt sinds 16 september.

Bij de grote Nederlandse banken is daar weinig van te merken. Spaarrentesvergelijken.net stelt dat de grootbanken de verhoging nauwelijks doorgeven. Volgens het overzicht van Raisin, voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober, betaal je op vrij opneembaar spaargeld nu dit:

Rabobank: 1,50% tot €10.000, 1,40% tot €20.000 en 1,30% tot €100.000

ING: 1,25% tot €10.000, daarboven 1,00%

ABN AMRO: 1,25%

Ter vergelijking: voor box 3 rekent de Belastingdienst over 2026 met een fictief rendement van 1,28 procent op spaargeld, aldus Spaarrente.nl. Met 1 procent bij ING verdien je dus minder dan het percentage waarmee de fiscus rekent.

Zoveel laat je liggen

We rekenden het na met de staffels hierboven. Het gaat om rente over één jaar, zonder rente op rente en vóór belasting. Op €50.000 levert ING je €525 op, ABN AMRO €625 en Rabobank zo'n €680. Tegen 3 procent zou dat €1.500 zijn. Bij ING laat je dus €975 per jaar liggen, bij ABN AMRO €875 en bij Rabobank ongeveer €820.

Op €100.000 bij ING is het verschil met 3 procent bijna €2.000 per jaar.

Op €100.000 krijg je bij ING €1.025 en bij ABN AMRO €1.250. Tegen 3 procent zou dat €3.000 zijn. Volgens Spaarrentesvergelijken.net geeft Trade Republic structureel 3,00 procent op een vrij opneembare rekening. Andere hoge tarieven zijn vaak tijdelijke acties: bij Yapi Kredi krijg je 3,30 procent voor ongeveer drie maanden, daarna zakt de rente naar 1,80 procent.

Bij deposito's valt het verschil mee

Het grootste gat zit bij geld dat vrij opneembaar is. Wil je juist vastzetten, dan doet je eigen bank soms best mee. ABN AMRO verhoogde op 20 augustus de rente op al zijn spaardeposito's met 0,20 tot 0,25 procentpunt. Volgens Raisin krijg je daar nu 2,90 procent voor tien jaar en 2,50 procent voor vijf jaar. Dat zit dicht bij Triodos. Buitenlandse banken bieden via Raisin wel meer: tot 3,85 procent voor tien jaar.

Vastzetten of nog even wachten?

De ECB vergadert op 29 oktober weer. Volgens Raisin ligt het het meest voor de hand dat de rente dan op 2,50 procent blijft. In december lijkt een verhoging naar 2,75 of zelfs 3,00 procent wel waarschijnlijk, omdat de inflatie in de eurozone dit jaar hoger uitvalt dan verwacht. Voor 2027 rekent Raisin juist op lagere inflatie en een rente die gelijk blijft of daalt.

We zien de inflatieprognose wat naar boven bijgesteld en de economische groei wat naar beneden. - Sieto de Vries, spaarexpert bij Geld.nl

Op korte termijn verwacht De Vries geen grote veranderingen in de spaarrente. Spaarrentesvergelijken.net vindt nu een goed moment om een deel van je spaargeld vast te zetten, omdat de depositorentes kunnen dalen zodra de inflatie afneemt.

Wat je nu kunt doen