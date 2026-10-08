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Met deze simpele truc spaar je ongemerkt meer dan €2.000 per jaar

Economie
door Pieter Immerzeel
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De een spaart moeiteloos een mooi appeltje voor de dorst bij elkaar, terwijl de ander het maar niet lukt om iets opzij te zetten. Misschien lukt het beter met de volgende spaarchallenge.
Psycholoog en geldexpert Manon Sikkel geeft mensen die aan het einde van hun geld altijd nog een stuk maand over hebben een handvat. Ze deelt in de podcast 'Spaar me de details' een simpele spaartip waarmee je ruim €2.000 per jaar opbouwt zonder dat je er erg in hebt.

Zo werkt het

Je zet elke dag een bedrag opzij dat gedurende de werkweek steeds verdubbelt:
- maandag: €1
- dinsdag: €2
- woensdag: €4
- donderdag: €8
- vrijdag: €16
- zaterdag en zondag: elk €5
Aan het einde van de week heb je zo €41 gespaard. Houd je dat een jaar vol, dan staat er €2.132 extra op je spaarrekening.

Te veel? Dan is er een lichtere variant

Past €41 per week niet in je budget, dan kun je elke dag een euro meer sparen dan de dag ervoor: maandag €1, dinsdag €2, woensdag €3, donderdag €4, vrijdag €5, zaterdag €6 en zondag €7.
Zo spaar je €28 per week. Na een jaar heb je dan alsnog €1.456 bij elkaar.

Klein beginnen, groot eindigen

Welke methode je ook kiest: door kleine bedragen consequent opzij te zetten, groeit je spaargeld gestaag en heb je sneller dan je denkt een flinke spaarpot achter de hand.

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